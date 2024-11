Italia, Spalletti cambia ruolo a Barella: stasera in posizione inedita

Spazio dunque per Barella, ma in una veste diversa dal solito: "Perché non provare a piazzare Barella alle spalle del centravanti, in quella posizione ibrida tra il centrocampista di raccordo con le punte e il trequartista da inserimento che comunque Barella svolge già bene nell'Inter? Ma sì, in fondo un trequartista da manuale, di quelli che saltano l'uomo per determinare superiorità, ormai non ce l'ha più nessuno (e se ce l'hanno, in potenza, lo piazzano sulla fascia…) e così ben venga uno come barella che sa svolgere con maestria le “due fasi” tra copertura e inserimento. Di sicuro sarà interessante verificare sul campo, stasera, come Luciano Spalletti riuscirà a far convivere gente come Tonali e Frattesi con un Barella da governo più che da lotta".