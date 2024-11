Cambiamenti in atto in casa Inter. Secondo quanto appurato da FCInter1908, infatti, la dirigenza nerazzurra affronterà presto un avvicendamento

Cambiamenti in atto in casa Inter. Secondo quanto appurato da FCInter1908, infatti, la dirigenza nerazzurra affronterà presto un avvicendamento, nello specifico in MI Stadio, la società che si occupa, per conto di Inter e Milan, delle attività a San Siro e relative al futuro stadio.