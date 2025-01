Non è difficile comprendere perché Gasperini voglia essere l’Ottimizzatore delle fatiche. C’è di più. Analizzandole nel dettaglio dei suoi giocatori, si scopre che il principe degli stakanovisti sia de Roon, in campo 26 volte su 27 e l’olandese, che ha saltato solo una gara di campionato per squalifica, in Arabia ha coloritamente avvertito: «Se Gasp mi fa riposare troppo, m’incazzo». A ruota: Carnesecchi, superstar anche a Riyad, 24 presenze su 27; De Ketelaere (10 gol), 24 su 27; Pasalic, 24 su 27 (2 gol); Ederson (3 gol) , 23 su 27; Lookman, 20 su 27 (12 gol). Per contro, quando Gasperini sottolinea come abbia voluto dare spazio ai calciatori meno impiegati sinora, dice il vero: Brescianini (4 gol) e Zaniolo (3 gol), 16 presenze su 27; Samardzic (5 gol), 20 presenze su 27. Tutti e tre, peraltro, mai impiegati continuativamente come titolari fissi.