La Stampa – Juve, sconfitta e peggiore prestazione stagionale. Con l’Inter…

Il quotidiano parla della gara persa con lo Stoccarda in Champions e del prossimo impegno dei bianconeri con le condizioni con la presenza di Koopmeiners e Douglas Luiz ancora in dubbio

Ieri sera, in Champions League, contro lo Stoccarda è arrivata la prima sconfitta della Juve di questa stagione. Thiago Motta ha subito fatto cerchio attorno ai suoi facendo capire che è una sconfitta da accettare e digerire nel più breve tempo possibile. Anche perché domenica c'è l'Inter da affrontare a San Siro.

Il quotidiano La Stampa parla della caduta in Coppa in questi termini: "La prima sconfitta dell’era dell'allenatore è arrivata. In extremis, ma al termine della peggiore prestazione stagionale. Da oggi la Juve potrà quindi dedicarsi alla sfida di domenica a San Siro contro l’Inter. Nella speranza di recuperare almeno Koopmeiners, si ritrova però a fare i conti con la possibile assenza di Douglas Luiz", si legge.