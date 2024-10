Dopo le svariate apparizioni in campionato (solo una però da titolare, di certo non indimenticabile, contro il Monza) Asllani potrebbe avere l'onore e l'onere di essere il cervello nerazzurro in una partita tanto delicata come Inter-Juventus. Con l'obiettivo quindi di ripetere le ottime prestazioni della passata annata contro Fiorentina e Atalanta, quando venne schierato dal 1' e fece benissimo, ma anche con la voglia di mostrare le proprie qualità e zittire pure i mugugni di qualche suo personale detrattore degli ultimi tempi.