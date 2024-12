L'attaccante viola sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, e ha segnato fin qui più del capitano nerazzurro

Il piatto forte della quattordicesima giornata di Serie A è la sfida del Franchi tra la lanciatissima Fiorentina di Palladino e l'Inter campione in carica di Inzaghi . Tra i temi della partita ci sarà anche il confronto tra Moise Kean e Lautaro Martinez, attaccanti principi delle due squadre: l'attaccante viola sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, e ha segnato fin qui più del capitano nerazzurro.

Così scrive il Corriere della Sera: "Moise Kean è finito solo una volta in doppia cifra in carriera (13 gol con il Psg nel 2021) e con un solo gol potrebbe riuscirci ancora, dopo appena quattordici partite. Se Kean-Lautaro è una sfida per certi versi inattesa, quello che colpisce è senza dubbio il fatto che l'azzurro abbia segnato ben più dell’argentino, 9 gol contro 5: il peso specifico di Lautaro però è ancora maggiore, perché i suoi gol hanno portato 9 punti, contro gli 8 di Kean.