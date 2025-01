Finito il digiuno, ora Lautaro ci ha preso gusto. Il capitano si è messo alle spalle il momento negativo e ha ripreso a trascinare l'Inter a suon di gol, come ha sempre fatto. Condizione tornata, i gol non mancano e Inzaghi può sorridere.

"E adesso siamo a quattro gol nelle ultime sei partite. Lautaro Martinez è tornato a fare sul serio, indirizzando sui binari nerazzurri una sfida che stava diventando scomoda con il passare dei minuti. In meno di un mese il Toro ha già fatto male a quattro avversarie - Cagliari, Milan, Bologna ed Empoli - confermando di aver svoltato rispetto alle difficoltà che avevano afflitto la sua prima parte di stagione. Con il timbro di ieri sera contro i toscani ha agguantato un altro argentino, Mauro Icardi, a quota 111 reti in maglia interista in Serie A e adesso tra gli stranieri davanti a lui c’è solo Stefano Nyers con 133 gol. Oltre all'aspetto numerico, a far sorridere Inzaghi è il fatto di aver ritrovato il capitano sul piano realizzativo, con tanto di risposta immediata inviata all’ex compagno Lukaku, decisivo in Atalanta-Napoli", analizza il Corriere dello Sport.