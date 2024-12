"Un anno fa, dopo 15 giornate di campionato, Lautaro guardava tutti dall’alto con 14 centri. Oggi, invece, è fermo a 5. Anche in Champions aveva prodotto di più: 2 reti, contro l’unica di questa edizione. Il Toro attuale, però, non è lo stesso della scorsa stagione. E la condizione fisica c’entra relativamente". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'evoluzione di Lautaro Martinez anche in campo.

In molti sottolineano che la condizione fisica non è la stessa, specialmente dopo una preparazione estiva complicata dopo la Copa America, arrivata tra l'altro dopo una stagione gloriosa ma estenuante come quella dell'anno scorso. Lautaro, però, osservando i movimenti nello specifico, fa un lavoro sporco che porta frutti e benefici al resto della squadra. "Insomma, non è così strano o casuale che Thuram segni di più. Il francese, infatti, invece di girare attorno al Toro, come una sorta di satellite, si propone costantemente in profondità, andando anche a occupare l’area avversaria. Di contro, il numero 10 accorcia, si propone come scarico per i compagni, lavora con le spalle alla porta e poi smista il pallone. Insomma, partecipa in maniera più significativa alla manovra, aprendo gli spazi per i compagni, piuttosto che andare a caccia della gloria personale. Segnerà anche meno, ma così tutta l’Inter segna di più. E segnano anche più compagni diversi", spiega il CorSport.