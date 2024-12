Adani: “Castro? Più che a Lautaro somiglia a un ex attaccante argentino”

Il paragone tra Santiago Castro e Lautaro Martinez è rimbalzato da più parti negli ultimi giorni. L'attaccante del Bologna per caratteristiche sembra in effetti molto simile al capitano dell'Inter e forse anche per questo è diventata suggestione di cui si parla di recente. Per Lele Adani, però, c'è un altro profilo a cui Castro somiglia e, a parere suo, l'ha dimostrato in Bologna-Fiorentina.