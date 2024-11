Discorso non troppo diverso per Romelu Lukaku: "È tornato nella San Siro interista e s’è preso una dose immensa di fischi e di cori contro, fin dal riscaldamento. Qualche tifoso interista ha pure ritirato fuori dal cassetto il fischietto dello scorso anno. Romelu non s’è preoccupato più di tanto. Ma non ha inciso mai, se non in un paio di giocate spalle alla porta. Acerbi gli ha rubato pure l’aria. Non il saluto, quello no: tutti gli ex compagni gli hanno dato il cinque, non evitandolo con lo sguardo come un anno fa. Meno freddezza, in assoluto. Ma Conte ha avuto poco da lui, al punto di scegliere Simeone al posto suo. La verità è che sono sotto media scudetto, loro due per primi, ancor più che le loro squadre", commenta La Gazzetta. Lautaro è a 5 gol, Lukaku a quota 4 dopo 12 giornate.