Gli occhi saranno maggiormente puntati su di lui. Non sarà l'unica attrazione della serata, ma Romelu Lukaku non è e non sarà mai un ex come altri per la San Siro nerazzurra. Inter-Napoli è anche la sua partita, da ex, come gli era capitato un anno fa con la maglia della Roma. E proprio a quella occasione ritorna Repubblica in edicola stamattina: