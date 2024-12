Il Toro furioso lotta per la corona dei bomber del trofeo e per la storia, visto che con un successo l’Inter arriverebbe a otto Supercoppe, in vetta con la Juve. Ma, soprattutto, lotta per tornare definitivamente in sé. Saltato il tappo a Cagliari, punta a raccogliere reti con la media della passata a stagione: nel 2023-24, prima di presentarsi in Arabia, i gol erano 20 in 25 presenze, in questo più problematico 2024-25 si è fermato a 7 in 22 presenze. Da 0,8 a a partita ad appena 0,31, ma le attenuanti ci sono tutte: Martinez partecipa più di una volta alle rotazioni di Inzaghi e gli è comunque servito tempo per rimettersi in forma per davvero dopo una Coppa America, trionfante ma dispendiosa negli Usa. Da settimane la gamba è tornata quella di sempre, potente e scattante almeno secondo i dati di Appiano: anche per questo serviva solo un clic nella testa e, magari, un episodio fortunato o un tocco furbo come quello sardo. Prima della rete che ha rotto il digiuno di 624’ lo stesso Simone, fine conoscitore della psiche degli attaccanti, gli aveva ripetuto in tutte le salse di stare calmo e non farsi vincere dell’ossessione, sempre pericolosa in questi luoghi. Dopo la rete a Scuffet, invece, sono stati i compagni a prenderlo in giro com tono scanzonato: «Era ora...», gli ha detto più di qualcuno al ritorno dalla Sardegna.