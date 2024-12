"La novità è che Lautaro è tornato al gol, ed è una liberazione per lui. Davvero. Si intuisce da come ha esultato. Si capisce anche dall’insolita astinenza: mai, in carriera, gli era successo di restare a digiuno per otto partite e mezza. Otto e mezzo è invece il voto che merita tutta l’Inter per aver vinto in Sardegna e quasi stravinto appena atterrata a Milano, con il pareggio tra Lazio-Atalanta".