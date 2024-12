Lazio-Inter si gioca lunedì sera. Una sfida importante per la squadra di Inzaghi che deve ritrovare la sua strada dopo la sconfitta al novantesimo in Champions e che deve rispondere ad Atalanta e Napoli che ieri hanno vinto entrambi. Rifinitura questa mattina ad Appiano e nel pomeriggio partenza in aereo verso la capitale. Non ci saranno Acerbi e Pavard, il primo non è riuscito a recuperare come si pensava in un primo momento, e il tecnico nerazzurro dovrà quindi trovare altre soluzioni. A destra per esempio dovrebbe giocate da titolare Dumfries che non era presente in Germania per influenza. Darmian così sarebbe una soluzione in più dalla panchina dato che può coprire due ruoli, esterno o braccetto se servisse.