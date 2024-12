Marco Baroni non parlerà in conferenza stampa prima di Inter-Lazio, sfida in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma.

L'allenatore biancoceleste non presenzierà in sala stampa, come di consueto, prima del match contro i nerazzurri dell'ex Simone Inzaghi, a pochi giorni dalla sfida vinta ad Amsterdam contro l'Ajax per 3-1.