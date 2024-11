MILAN, ITALY - NOVEMBER 03: Referee Maria Ferrieri Caputi interacts with Nicolo Barella of FC Internazionale during the Serie A match between FC Internazionale and Venezia at Stadio Giuseppe Meazza on November 03, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Un arbitro in debito di ossigeno tende a rallentare il gioco, infatti ci sono stati troppo fischi per contatti minimi al Meazza: 15 falli nel primo tempo e 15 nel secondo, uno ogni tre minuti in media, ben oltre lo standard già altissimo della serie A di 25 falli a partita. Ciò detto, la Frappart, prima arbitro donna a dirigere una gara di Champions, non soffre questo presunto gap fisico, è sempre molto vicina all’azione e ha una direzione molto più convincente, quindi non è questione di genere ma di condizione atletica e psicologica. A livello tecnico, la Ferrieri Caputi si è attestata sulla pessima qualità dei colleghi. Giudica diversamente l’appoggio di Dumfries su Haps, il cui fallo di mano sarebbe valso un rigore per l’Inter, a quello di Sverko su Bisseck, dove fischierà fallo per il tocco di mano rivisto al Var laddove non aveva fischiato fallo per l’appoggio che non permette al nerazzurro di saltare. L’unico lato positivo è che, essendo donna, i giocatori sono sembrati più rispettosi nelle proteste: ci fosse stato un uomo, gli ultimi istanti sarebbero stati molto più concitati. Il problema è che la Ferrieri Caputi è l’ennesimo fischietto emergente che non si dimostra all’altezza".