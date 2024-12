L’Inter si ritrova di fronte un Como rinvigorito dalla vittoria sulla Roma, ben messo in campo da Fabregas e convinto di poter fare un colpaccio

"L’Inter si ritrova di fronte un Como rinvigorito dalla vittoria sulla Roma, ben messo in campo da Fabregas e convinto di poter fare un colpaccio". Apre così Libero, nella sua edizione odierna, la sua analisi della vittoria dell'Inter di ieri sera per 2-0 contro un ottimo Como. Scrive il quotidiano: "Prima del match a mettere un po’ di pepe è il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, dopo le dichiarazioni del proprietario del Milan, Gerry Cardinale di qualche giorno fa («Dopo lo scudetto l’Inter di Zhang è andata in bancarotta»).