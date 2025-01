Dopo il pareggio di mercoledì, l'Inter scenderà in campo domenica sera con l'Empoli. Inzaghi ritrova qualche pedina importante, soprattutto in difesa.

"L’Inter attende il risultato di Atalanta-Napoli e si prepara a scendere in campo domani contro l’Empoli (ore 20.45, diretta Dazn). Per la sfida di San Siro dovrebbe rivedersi Acerbi, almeno in panchina: ieri è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Inzaghi non avrà a disposizione Bisseck e Calhanoglu, ma potrebbe recuperare dal primo minuto Mkhitaryan. In difesa dovrebbe rientrare Pavard, mentre in attacco ci sarà la solita coppia Thuram-Lautaro", scrive Libero.