Adani: “Col Bologna Inzaghi aveva capito e l’Inter è andata in apprensione”

Lele Adani , su Twitch, durante la puntata del venerdì di ' Viva el Futbol ' ha parlato della gara pareggiata dall'Inter contro il Bologna. «Ero allo stadio ed ho visto un grande Bologna. Partiamo dal fatto che l'Inter è avvantaggiata per la squadra che ha, ma deve dimostrarlo di volta in volta. Al Bologna si devono fare i complimenti perché è stato pronto a fare la sua partita indipendentemente dalla rivale che aveva di fronte. E la partita è stata fatta bene dall'inizio alla fine. E a venti minuti dalla fine, quando la squadra di Italiano pareggia, si pensava ad un assalto dell'Inter che non c'è stato. Non è sembrato che l'Inter potesse tornare in vantaggio», ha detto.

«La squadra di Italiano ha fatto la partita, si è trattato della partita di una squadra allenata con coraggio. Ha fatto una grandissima partita. Importantissimo il collettivo. L'uscita di Casale, con il Bologna che lo usa come esca a togliersi col giro palla e allargava le punte e si metteva in mezzo per far fare una scelta ai centrocampisti dell'Inter, ma non era lì per prendere palla. Se una mezzala usciva in ritardo su uno dei tre veniva fuori l'azione del Bologna. La squadra di Italiano è stata padrona dei suoi tempi e della sua strategia e ha dato fastidio ai nerazzurri», ha aggiunto l'ex giocatore.