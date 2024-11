"Calha e Acerbi potrebbero quindi entrare nella ripresa, giusto per mettere qualche minuto nelle gambe in vista delle prossime partite. In pratica a Inzaghi mancano soltanto Carlos Augusto e Asllani, con quest’ultimo che salterà il Venezia soltanto a scopo precauzionale: in regia dovrebbe quindi giocare Zielinski, con Mkitharyan e Barella al suo fianco. In difesa spazio a De Vrij con Pavard e Bisseck, sulle fasce oltre a Dimarco è probabile l’impiego di Dumfries, in vantaggio su Darmian. Davanti almeno uno tra Lautaro e Thuram potrebbe partire dalla panchina, con Taremi che scalpita per partire titolare", commenta Libero.