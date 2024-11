Inter, ieri discorso di Inzaghi alla squadra e mossa per allentare la tensione

Ci sono punti e partite che pesano più di altre. Anche Inter-Venezia, ad esempio, a prescindere dal risultato di Napoli-Atalanta. Serve un filotto per permettere ai Campioni d'Italia tornare ad occupare la vetta ed è quello che ha detto Inzaghi alla squadra ieri. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport:

"Di fronte alla squadra di Di Francesco, più degli uomini e del turnover conterà la testa, come ha sottolineato Inzaghi parlando alla squadra. Il faccia a faccia con il Napoli può segnare la svolta del nostro campionato, ma se sbagliamo con il Venezia perderebbe valore anche lo scontro diretto del 10 novembre. Perciò Simone ha deciso di abolire per una volta il ritiro prepartita. Appuntamento con i suoi direttamente questa mattina: la tensione sale e in qualche modo va allentata".