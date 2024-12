Andrà in scena questa sera all'Olimpico la sfida tra Lazio e Inter , posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Uno dei duelli più importanti, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà quello tra Adam Marusic e Federico Dimarco, con il montenegrino che ha vinto il ballottaggio con Manuel Lazzari: "Che scintille su quella fascia. Federico Dimarco, uno degli uomini più attesi della partita (e più temuti dai laziali) se la dovrà vedere con Adam Marusic. Il giocatore montenegrino ha infatti vinto il ballottaggio con Lazzari per occupare la casella di terzino destro della formazione biancoceleste. Baroni ha deciso di puntare su di lui sia nell'ottica delle rotazioni scientifiche che sta effettuando da inizio anno (giovedì ad Amsterdam è partito titolare Lazzari), ma ancor di più perché, rispetto al compagno, Marusic è più difensore e quindi più adatto a contenere le discese del giocatore interista, che spesso e volentieri fa la differenza su quella fascia.

Il loro duello sarà una delle chiavi di volta per indirizzare il match dall’una o dall’altra parte. Se Marusic riuscirà in qualche modo a limitare la forza straripante dell'esterno dell’Inter e della Nazionale la Lazio avrà maggiori possibilità di mettere le mani su una partita che resta difficilissima. Viceversa, se Dimarco riuscisse a sfondare come sovente gli riesce, le cose potrebbero mettersi male per la formazione di Baroni.