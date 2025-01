Allenamento ancora a parte per Thiaw e Loftus-Cheek, difficilmente recuperabili per il derby. In difesa è allarme rosso, perché oltre al tedesco anche Gabbia non sta benissimo: nel primo tempo della sfida con la Dinamo ha accusato, infatti, un problema al polpaccio e la sua presenza domenica è in forte dubbio. Se non ce la facesse, la coppia sarebbe gioco forza formata da Tomori e Pavlovic, gli unici due centrali sani al momento. Ai lati, l’esordiente Walker e Theo Hernandez.

"Problemi anche in mediana, dove dopo 30 partite consecutive, non ci sarà Fofana. Così, contro l’Inter, a meno di sorprese, toccherà a Bennacer - rimasto in panchina per 90’ a Zagabria - il ruolo di play, con Musah e Reijnders da mezzali. In attacco sicuri del posto Pulisic e Leao sugli esterni, sebbene Chukwueze sia rientrato bene dall’infortunio, firmando il gol del successo sul Parma e mostrando vivacità a gara in corso in Champions. Il vero dubbio è legato al centravanti. Con Morata in orbita Galatasaray e senza l’arrivo di un nuova punta in tempo, toccherà con ogni probabilità ad Abraham posizionarsi al centro dell’attacco rossonero", aggiunge il quotidiano.