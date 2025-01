Milan-Inter, i nerazzurri vedono la rivincita della Supercoppa: le quote

I precedenti tra Milan e l’Inter sorridono di più a favore dei nerazzurri in grado di centrare 91 vittorie contro le 80 dei rossoneri che hanno pareggiato anche 69 volte. Domenica andrà in scena il 181° derby in serie A con i nerazzurri in vantaggio nel bilancio con 70 gare vinte contro le 54 degli avversari e 56 pareggi. Non cambiamo molto i rapporti relativamente ai più recenti confronti. Negli ultimi dieci anni in Serie A, per esempio, il Milan ha vinto solo cinque volte contro l’Inter, con altrettanti pareggi e dieci successi nerazzurri. L’ultima vittoria rossonera risale al 3 settembre 2022 (3-2 con doppietta di Leao e gol di Giroud), mentre l’Inter ha trionfato più recentemente il 22 aprile 2024 (2-1 con reti di Acerbi e Thuram). L’ultimo pareggio, invece, è datato novembre 2021.