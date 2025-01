"Meglio di così… Vero che resta la macchia della Supercoppa (soprattutto per aver sprecato il doppio vantaggio), ma a fine gennaio, a prima fase di Champions conclusa, è difficile fare appunti o contestazioni alla stagione nerazzurra. Tanto per cominciare, l’Inter è l’unica italiana qualificata direttamente agli ottavi della massima competizione continentale. E l'ambizione è quella di andare fino in fondo, non certo di fare la comparsa, tanto che nessuno si è nascosto in questo senso. In campionato, Lautaro e soci sono sì al secondo posto, ma con una partita da recuperare e quindi a portata di aggancio al Napoli. Per di più, il ritmo degli Inzaghi Boys non è nemmeno così distante da quello tenuto lo scorso anno: oggi, infatti, la media punti a partita è di 2,38 mentre allora era di 2,57. In aggiunta, c’è la Coppa Italia, con il quarto di finale da giocare con la Lazio, a differenza di un anno fa quando c’era stata l’eliminazione agli ottavi. Insomma, Inzaghi si trova nella condizione ideale per lanciare la sua primavera.