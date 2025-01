"Penso che l’arrivo di Nico sarebbe sicuramente una buona opzione, sia per me che per tutta l’Inter, perché sappiamo che tipo di giocatore è. Lo apprezzo molto, conosco le sue qualità e so quanto potrebbe dare alla squadra e alla Polonia. Se questo trasferimento dovesse concretizzarsi, sarei davvero felice. Nico sarebbe sicuramente un grande innesto per noi".