Non la miglior gara diretta da Pairetto. Chiude una gara piuttosto nervosa senza nemmeno un ammonito e scontenta tutti

Di certo non la miglior direzione di gara da parte di Pairetto. L'arbitro chiude la partita senza nemmeno un ammonito e gestisce alcune situazioni non nel migliore dei modi. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 18’, prima situazione calda: vero che Bastoni anticipa Odgaard sul pallone (e da lì nasce l’1-1) ma nel colpo c’è imprudenza e la casistica è piena di sanzioni, visto che la palla non sempre sana e il pestone sul collo del piede è paradigma di giallo. Forse manca l’uniformità. Nel primo tempo fischia ben 20 falli. Nel 2-2, Odgaard in fuorigioco: non impatta. Nessun giocatore ammonito", analizza La Gazzetta dello Sport.