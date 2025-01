I nerazzurri di Inzaghi si sono ritrovati al Meazza per preparare la partita in programma domani contro il Bologna

Allenamento a San Siro per l'Inter di Inzaghi, che affrona domani sera il Bologna di Italiano. Come da tradizione, palloni riuniti a centrocampo in attesa di essere "spaccati": questa volta è toccato ad Alessandro Bastoni lanciarsi in scivolata!