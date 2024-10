L'Inter vince nel finale grazie alla rete di Thuram in casa dello Young Boys. Prima i nerazzurri avevano avuto altre occasioni per andare in vantaggio, tra cui un rigore sbagliato da Arnautovic. Punito il fallo di Hadjam su Dumfries.

"Nel primo tempo quattro cartellini gialli tra il 33’ e il 36’. Corrette le ammonizioni per Hadjam (fallo su Dumfries) e Imeri (che ferma Frattesi). Oliver grazia invece Monteiro, che reagisce a una trattenuta di Dumfries con una manata in testa all’olandese: l’arbitro li ammonisce entrambi ma l’attaccante degli svizzeri era da rosso per condotta violenta. Al 2’ della ripresa Oliver non ha dubbi nel fischiare il rigore per l’Inter ma anche qui manca un cartellino: la trattenuta di Hadjam, già ammonito, non era un intervento genuino. Check del Var dopo l’errore di Arnautovic: la posizione del portiere Von Ballmoos è regolare", scrive La Gazzetta dello Sport.