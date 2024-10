Ecco cosa ha aggiunto il centrocampista argentino rispetto alla gara dei nerazzurri: «Dimarco ha un solo difetto, la sua generosità non gli permette di regolare la partita a livello di minutaggio e al 70esimo soffre. Ma è un discorso di generosità e calcolato con le nuove regole. Inzaghi deve sapere come allenatore che deve usare un cambio in un esterno a volte potrebbe aver bisogno in altra posizione. Per me è un discorso di generosità fa molti movimenti e scatti che non sono necessari. Magari gli chiede così di fare l'allenatore. Ora dovrà gestirsi, avrà sicuramente più minuti da giocare perché Carlos Augusto non verrà recuperato per le prossime gare dopo l'infortunio di stasera, probabilmente non ci sarà per nessuna delle prossime gare prima della pausa. Sicuramente da un punto di vista qualitativo Federico ha piede e pensiero e sa dove mettere il pallone. Ha capacità di lettura e di fare cross. Thuram? Tutti i miglioramenti si possono raggiungere se hai testa e da come parla lui non vuole fermarsi qua».