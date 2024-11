La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi dubbi della gara, in particolare il gol del pareggio della squadra di Di Francesco. Sverko fa fallo su Bisseck, ma viene fischiato il tocco di mano che gli consente di andare in gol:

Al 15’ duello aereo fra Haps e Dumfries in area del Venezia: il primo tocca il pallone con la mano sinistra ma Ferrieri Caputi fischia fallo all’interista per una spinta in elevazione. Decisione giusta. Al 51’ annullato per fuorigioco di Dimarco (ginocchio oltre) il gol di Mkhitaryan. All’80’ Taremi calcia alto dopo “mani” di Sverko ma c’era fuorigioco di Thuram. Al 97’ gol annullato a Sverko dal Var, palla sul polso sinistro.