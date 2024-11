Spiega Fabio Caressa: "C'è un'inquadratura di Sverko che dice di averla presa con la mano ma che dice, non conoscendo la regola, che è involontario: questo taglierebbe definitivamente la testa al toro. A fine partita lui parla con gli avversari e coi compagni e mima di averla toccata col braccio ma attaccato, ma non vale: quindi avevate ragione voi, lo dice lui", dice in riferimento al dibattito avvenuto qualche minuto prima in studio.