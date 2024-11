Dal quotidiano Libero l'analisi dell'ultima giornata e della classifica a partire dalla concretezza del Napoli di Conte : "Pragmatismo azzurro, non sempre bello ma dannatamente efficace", passando dall'Inter : "Calcio spumeggiante dei nerazzurri che quando sono in giornata danno la sensazione di poter mettere alle corde anche l’avversario più forte". "E poi l’ardore dell’Atalanta, che magari avrà qualcosa in meno nella qualità della rosa, ma non è seconda a nessuno per quanto riguarda atteggiamento e voglia di vincere".

Il calcio dell'Inter

Quella di Conte contro la Roma è per il giornale una vittoria non spettacolare ma arrivata concedendo poco e capitalizzando il massimo: così il Napoli si è preso il più uno in classifica rovinando il ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa. Poco importa se i gol segnati dalla squadra azzurra sono 11 meno dell'Inter e quattordici in meno dell'Atalanta. Questo invece il giudizio del quotidiano sul momento dell'Inter di Inzaghi:"Ai nerazzurri non basta nemmeno mettere in scena una delle prestazioni più dominanti del campionato, con i cinque gol segnati, tutti nel primo tempo, sul campo del Verona, per tornare in testa al campionato. La migliore delle notizie per l’Inter, però, sta proprio nella qualità del gioco, ora accompagnata anche da una discreta fase difensiva. Perché se prima i nerazzurri concedevano troppo, nelle ultime quattro partite Sommer ha concluso ben tre volte con la porta inviolata. Se la tendenza dovesse essere confermata nelle prossime settimane, sarebbe una pessima notizia per tutti gli altri".