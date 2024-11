Le parole del giornalista: "Conte? Non voglio fare il puro, ma definirlo intelligente no: stimola la dietrologia, è furbo casomai"

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini , giornalista, è tornato così delle parole di Antonio Conte dopo Inter-Napoli: "Non voglio fare il puro, ma definirlo intelligente no: stimola la dietrologia, è furbo casomai. Mette le mani avanti, lo fa perché è Antonio Conte: ma perché deve far parte del gioco?

Se il suo discorso è per condizionare gli arbitri, non si può dire che faccia bene, io lo rifiuto. Fai le dichiarazioni per condizionare le decisione future? Io non lo accetto. L'Inter? E' impressionante che abbia vinto in 45 minuti a Verona senza Lautaro, Calhanoglu, Dimarco, Pavard, Acerbi".