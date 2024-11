Il giornale parla delle difficoltà interiste nonostante un buon approccio, del gol sbagliato da Lautaro al volo. Di un gioco controllato dai nerazzurri, di un attacco continuo verso la porta avversaria senza però precisione. È servito Sommer a fermare Oristanio, vicino al gol dell'ex e non è stato l'unico intervento del portiere svizzero. "La serata sembra storta quando il Var annulla un gol a Mkhitaryan per fuorigioco di Dimarco. Ma a scacciare i brutti pensieri ci pensa Lautaro, su cross proprio dell'esterno, con un’incornata imprendibile per Stankovic. All’ultimo respiro il Venezia pareggia, ma interviene il Var per un tocco di mano di Sverko. Mercoledì c’è l’Arsenal in Champions", conclude il quotidiano nazionale. Nelle pagelle 7 è il voto dato all'argentino che sblocca la partita e si sblocca a San Siro, il primo gol in questo campionato. 7 a Dimarco per il cross al bacio servito al Toro nell'occasione della rete. Poi sotto la sufficienza Barella, Mkhitaryane Thuram per le imprecisioni e le perdite di tempo: poca concretezza.