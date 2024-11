Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Chi guarda le partite dell'Inter dell'ultimo periodo sa che non era scontata: finché è nel controllo del ritmo e del gioco come nel primo tempo crea occasioni, anche se ne ha subita una. Nel secondo tempo la partita si è aperta e sono calate le energie: lì non riesce ad essere compatta e a difendere da squadra, quindi rischia. Ma crea tanto.