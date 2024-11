"L’Inter persegue qualunque obiettivo. Ha la struttura per permetterselo. Ci sembra però che i giocatori siano più applicati in Europa, come dimostra il dato dei gol subiti: 0 in 5 giornate di Champions; 14 in 13 di Serie A. La sproporzione è evidente e ci parla di una postura diversa. Real e Man City attraversano un’euro-crisi, il Psg sprofonda. Il Liverpool giganteggia, 5 vittorie su 5, ma è alla portata. Nello spogliatoio dell’Inter hanno forse capito che in Champions tira un’aria diversa e a loro favorevole, e puntano a ritornare dove già sono stati, in finale come nel ‘23. Se lo hanno fatto, possono rifarlo. È un azzardo - nella fase a eliminazione a diretta un dettaglio mal curato può portare al deragliamento -, ma vale il rischio", scrive La Gazzetta dello Sport.