Nato in Grecia, il difensore centrale 19enne sa giocare sia a 4 che a 3 ed è mancino di piede. Alto 186 cm, ha studiato e imparato l'italiano per integrarsi più in fretta nel mondo Inter. I nerazzurri lo hanno preso dalle giovanili dell'Atromitos, prima in prestito nel 2022 e poi a titolo definitivo nel 2022. Quest'anno 10 presenze e 1 gol in Primavera 1 e 3 presenze con ben 2 gol in Youth League. Inzaghi ci pensa, Alexiou lo stuzzica…