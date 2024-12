"Chi s’interroga sull’eruzione del mondo Milan fa risalire la responsabilità al licenziamento di Paolo Maldini, avvenuto dopo il 5° posto in classifica (Champions poi guadagnata grazie alla penalizzazione Juve) e la semifinale di Champions League. Il riassunto completo delle puntate precedenti invece s’incarica di completare la parziale ricostruzione. Il peccato originale infatti non fu solo il primo, traumatico, provvedimento ma quello successivo: e cioè la mancata sostituzione di una figura di garanzia del peso di Maldini e di un ds di provata abilità (Ricky Massara). Cardinale ridusse la catena di comando al trio Furlani-Moncada-Pioli pensando che la presenza del tecnico di Parma (nell’intenzione di Maldini da cambiare con Pirlo o Palladino; ndr) lasciando scoperto il fronte tifosi, il lato più sensibile, avrebbe colmato la lacuna. Durante la precedente gestione Elliott c’era già stato un altro traumatico divorzio, da Boban, ma in quella occasione la presenza di Maldini avanzato di posizione, fu garanzia per il mondo Milan. Ne divenne conferma pubblica la reazione collettiva dinanzi alla scelta di Marco Giampaolo come successore di Gattuso esonerato dopo appena 7 turni: non ci furono rivolte di piazza né di curva perché a rispondere della scelta c’erano due garanti, Boban e Maldini appunto"