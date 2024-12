Intervistato da CasaNapoli.net, Fabio Santini ha commentato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci da una brutta prova sul campo del Bayer Leverkusen. "L’Inter non è più lo schiacciasassi dell’anno scorso perché all’Inter mancano i gol di Lautaro. se vogliamo ridurre ai minimi termini la cosa. E poi perché l’Inter ha un obiettivo, vincere la Champions. È un obiettivo della società, che è gestita da un fondo importante come Oaktree, però è chiaro che segue anche il campionato".

"Per ora gli manca Lautaro all’Inter, è per questo che non è lo schiacciasassi dell’anno scorso. La Juventus era inevitabile che cambiando completamente gestione tecnica avrebbe incontrato delle difficoltà. Diamo tempo alla Juventus, diamo tempo a Tiago Motta e soprattutto diamo a Tiago Motta alcuni giocatori strategici che lui voleva che non sono stati presi. Zirkzee su tutti e Calafiori. Zirkzee potrebbe arrivare già a gennaio, Calafiori sarà molto difficile, anzi non riusciranno a prenderlo".