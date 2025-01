"Chiamatela zona (Simone) Inzaghi. Dalla zona Cesarini, a quella in cui la squadra nerazzurra si scatena e mette ko gli avversari. Una zona ben delineata nel tempo: fra il primo e il 15’ minuto del secondo tempo. In quei frangenti, l’Inter azzanna e punisce, come se al rientro dagli spogliatoi i giocatori nerazzurri abbiano nuove energie". Così Tuttosport oggi in edicola si sofferma sui numeri della squadra di Simone Inzaghi nei secondi tempi. È successo anche in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, ma non solo.