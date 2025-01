Supercoppa, derby in finale: in dubbio Thuram. Oggi esami?

Non è ancora certo che ci sarà. Nel derby di Milano in Arabia potrebbe mancare Marcus Thuram . Il calciatore è uscito, preventivamente, per un problema all'adduttore all'inizio del secondo tempo della partita contro l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport parla di un calciatore diviso ieri tra due sensazioni. "Da un lato vorrebbe la seconda finale della carriera nerazzurra e riscattare quei 45’ grigi contro l’Atalanta, dall’altro pensa seriamente alle prossime sfide in Italia e in Europa".

La prima parte del 2025 sarà intensa e l'Inter si giocherà sicuramente tanto nelle prossime settimane: in 11 giorni sono previste quattro gare, compresa la trasferta di CL a Praga. A quanto pare il giocatore è ancora affaticato: nell'ultima partita si è fermato sicuramente in tempo per evitare guai peggiori. Ma c'è ancora da capire se oggi il calciatore, proprio per capire meglio la situazione, verrà sottoposto o meno ad esami. "Serviranno 24-36 ore per un giudizio completo e una decisione definitiva: già oggi i medici nerazzurri torneranno a rivalutarlo e solo a quel punto decideranno se servirà un approfondimento ecografico in un ospedale della zona, già peraltro preallertato", si legge ancora. Ieri il calciatore si è sottoposto a terapie. Oggi si capirà un po' meglio se Inzaghi potrà puntarci o se sarà meglio tutelarlo da eventuali infortuni.