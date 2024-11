Ognuno all'Inter è stato importante a modo suo. Il presente di Simone Inzaghi non sarebbe stato lo stesso senza i trascorsi su quella panchina di Luciano Spalletti e Antonio Conte, che hanno fatto il loro pezzo di strada lasciando una buona eredità. L'attuale allenatore nerazzurro ci ha messo poi del suo per alzare ancora l'asticella. Di questo parla il focus di oggi su Repubblica:

"Quella fra Spalletti, Conte e Inzaghi è una staffetta in cui non è facile dire chi ha fatto cosa. I tre corrono con passo e stile diversi. Conte non comunicava ai giocatori fino a sera se l’indomani ci si sarebbe allenati la mattina o il pomeriggio. Inzaghi al contrario ama programmare, pur senza arrivare alle vette di Mourinho, che ogni mese consegnava l’intero programma del successivo. Su una cosa sono quasi tutti d’accordo: Conte ha riportato la mentalità vincente.