Dopo le vittorie contro Venezia e Arsenal, l'Inter si prepara per la delicata sfida di San Siro contro il Napoli di Conte . In palio c'è il primato in campionato, presto per parlare di fuga scudetto, ma sarebbe importante dare un segnale.

"Stavolta il ritiro si fa. Inzaghi ha infatti programmato per oggi pomeriggio ad Appiano l’ultima vera seduta prima di Inter-Napoli, al netto dei ritocchi possibili domani mattina con la rifinitura. Poi sarà ritiro come di norma in campionato, ma come invece non è successo contro Venezia e Arsenal. Chiaro l’intento, nelle ultime due occasioni, di allentare un po’ la tensione dentro un periodo di tante partite ravvicinate. Qui siamo all’ultimo chilometro del tour de force. E Inzaghi vuole curare da vicino ogni dettaglio di una gara che ritiene fondamentale - pure se non decisiva - in ottica scudetto", rivela La Gazzetta dello Sport.