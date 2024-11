Giocare contro l’Inter a San Siro non è piacevole per nessuno, figurarsi poi se hai letteralmente la metà dei giocatori infortunati. Fra gli altri, Poulsen, Raum, Simons, Schlager ed Emlas. Si spiega almeno in parte con le assenze il fatto che non vinca da tre partite in Bundesliga, in cui è comunque terza. Rasenta invece lo psicodramma il percorso netto, ma in negativo, dei tedeschi in Champions, con cinque sconfitte in cinque partite. Eppure nella ripresa la squadra di Rose — nervoso e ammonito — è cresciuta, costringendo l’Inter a guardarsi le spalle, coprirsi e ripartire. Lo ha fatto bene, portando Mkhitaryan in gol, annullato pero per un fallo di Thuram. Un’utile prova di difesa, che probabilmente servirà a Firenze, dove Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard, uscito per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Simone ha quattro giorni per preparare la trasferta al Franchi. La Viola non fa che vincere e che ha gli stessi punti dei nerazzurri. Ventotto, come anche l’Atalanta e la Lazio. Uno appena meno del Napoli, che tre ore prima scenderà in campo a Torino con il Toro. Difficile immaginare un campionato più divertente. Ma l’intenzione di Inzaghi e dell’Inter, campione d’Italia e capolista in Europa, è prendere il largo e renderlo presto un po’ più noioso", si legge.