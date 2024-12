Uno dei temi della sfida di questa sera tra Lazio e Inter sarà anche il confronto a distanza tra Nicolò Rovella e Hakan Calhanoglu, i fari delle due squadre. La Gazzetta dello Sport presenta così il confronto tra i due centrocampisti: "La regia diversa di due squadre che costruiscono e scelgono di fare, ancor prima che limitare. Lazio-Inter è nei piedi e nella testa di Rovella e Calhanoglu, lì in mezzo. Nelle giocate di un ragazzo che ha dato un bacio alla sua esplosione scegliendo - è storia della scorsa estate - di vestire la maglia numero 6 in onore di Lucas Leiva. Di uno che non smette di ripetere «la lazialità è una roba spettacolare, sarò tifoso di questa squadra per tutta la vita». Buon punto di partenza, per dare il meglio in campo.