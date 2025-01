Una sola squadra tra le prime otto: l’Inter. Tre ai playoff: Milan, Atalanta, Juventus. E una eliminata: il Bologna. Obiettivamente dalle italiane ci si poteva aspettare di più, soprattutto dal Milan e dalla Juventus. I rossoneri hanno perso a Zagabria contro avversari inferiori dal punto di vista tecnico, i bianconeri sono stati fischiati dai propri tifosi dopo il ko casalingo contro il Benfica. È vero che tutt’e due hanno la possibilità di andare avanti, vincendo i playoff, ma per riuscirci è necessario che si sveglino e che non commettano più gli errori tanto clamorosi quanto banali visti nell’ultimo turno. Il calcio di casa nostra sta progredendo, su questo non ho alcun dubbio perché è sufficiente guardare le partite della nostra Serie A per rendersene conto: ha finalmente acquisito conoscenze e coraggio. Non siamo più la nazione che fa catenaccio e contropiede: abbiamo idee da proporre, abbiamo il desiderio di mostrare le nostre qualità, di fare spettacolo, di divertire la gente. Però anche le grandi, come il Milan e la Juve, devono adeguarsi in fretta alla crescita. Proviamo a vedere che cosa ha detto finora questa Champions rinnovata.