La sfida di questa sera a Bruxelles è fondamentale non soltanto per la classifica del gruppo di Nations League, ma anche per avere la conferma dei progressi che gli azzurri, dopo il disastroso Europeo, hanno mostrato nel nuovo corso. Il Belgio è un avversario tutt’altro che malleabile, soprattutto perché gioca in casa e avrà il sostegno del pubblico. Dall’Italia di Spalletti mi aspetto una prestazione convincente sotto il profilo tecnico e pure dal punto di vista morale. Che cosa si intende con il termine “morale”? Semplice. Tutti i giocatori devono aiutarsi l’uno con l’altro, come hanno fatto nelle ultime partite, devono correre e non risparmiarsi, devono dare l’anima sul campo e, in questo modo, si guadagneranno gli applausi. Perché, quando una persona fa tutto ciò che può, nessuno può rimproverargli nulla. Sono convinto che il commissario tecnico, che è un bravissimo allenatore e lo ha dimostrato di recente vincendo lo scudetto a Napoli, avrà battuto moltissimo su questo tasto: lui ama il gioco collettivo, nel quale tutti partecipano e nessuno è escluso, e per riuscire a raggiungere questo obiettivo è fondamentale avere il collettivo, cioè il gruppo.