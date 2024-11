Ieri Lautaro non ce l'ha fatta più e ha risposto a un tifoso sui social . Dal ritiro dell'Argentina il capitano dell'Inter ha ricordato al supporter come lui abbia sempre dato tutto per i colori nerazzurri, a costo anche di giocare da infortunato.

"Il riferimento è al Mondiale del 2022 in Qatar. Lautaro trionfò con l’Argentina, ma si presentò alla rassegna iridata con una caviglia a pezzi, senza aver saltato nemmeno una partita con l’Inter. Da lì in poi, peraltro, oltre alla finale di Champions persa con il Manchester City, è arrivato anche lo scudetto nerazzurro, con il Toro nei panni di trascinatore e dominatore del campionato. Senza dimenticare, inoltre, il rinnovo di contratto fino al 2029, firmato la scorsa estate e sbloccato proprio dallo argentino, che ha finito per accettare la proposta nerazzurra, evitando di continuare troppo la corda, come invece stava facendo il suo procuratore Camaño. Insomma, motivi e ragioni sufficienti perché Lautaro non accetti che il suo “interismo” venga messo in discussione. Come il suo amore per la sua nazionale, del resto, che non può venire meno", scrive il Corriere dello Sport.