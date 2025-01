"La nuova struttura, unita agli spazi commerciali, dovrebbe garantire un aumento degli incassi significativo per Inter e Milan. Solo per i ricavi di stadio le prime stime prefigurano un incremento da 80 a oltre 130 milioni a stagione per ciascuno dei due club. Simile crescita degli introiti darebbe ai creditori una solida garanzia di rimborso dei prestiti; motivo per il quale i primi riscontri delle banche sondate sarebbero positivi".

"Il finanziamento non è però che uno dei nodi del progetto, forse il più facile da sciogliere per due fondi di investimento come RedBird e Oaktree che con l’alta finanza giocano in casa. L’incognita principale resta amministrativa, legata alle procedure burocratiche italiane e al rischio di ricorsi da parte di associazioni e comitati. In questo campo i private equity statunitensi hanno meno dimestichezza e, soprattutto, poca voglia di cimentarsi. Nel caso l’operazione San Siro dovesse andare ancora per le lunghe o incontrare troppi ostacoli, perciò, il Milan tiene sempre nel cassetto un piano B che porta a San Donato, dove ha già speso 40 milioni per acquistare un terreno di circa 256 mila metri quadrati. Un’alternativa che, però, non coinvolgerebbe più l’Inter — a quanto filtra — non intenzionata a giocare fuori Milano".